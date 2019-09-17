Полузащитник «Балтики» Младен Кашчелан, в прошлом капитан «Тамбова», опроверг слова главного тренера тамбовского клуба Александра Григоряна о своей неготовности выступать в РПЛ.

— Для меня это характеристика слабаков — тех, кто не может говорить прямо в глаза, — приводит «Большой спорт» слова Кашчелана. — Это человек, который показал свое истинное лицо, не люблю таких людей. Кстати, он меня просил, чтобы его не убирали из команды.

И подобное было не однажды. После матча с «Факелом» Григорян просил меня и еще пару опытных футболистов поговорить с руководством, чтобы с него сняли давление, ведь перед ним стояла четкая задача занять первое место. Конечно, мы это сделали: нам был нужен результат и спокойная обстановка.

А то, что он потом заявил, очень некрасиво. Можно вспомнить и то, как мне сообщили, что я не нужен. Опять же, узнал об этом не напрямую от Григоряна. Он отправил кому-то в клубе голосовое сообщение, а тот человек переправил мне.

Кашчелан выступает в составе «Балтики» с августа этого года. «Тамбов» после 9 туров РПЛ занимает последнее место с 5 очками.

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