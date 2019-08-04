Григорян считает, что в составе "Арсенала" есть несколько игроков приличного уровня

Главный тренер "Тамбова" Александр Григорян перед матчем 4-го тура чемпионата России с "Арсеналом" поделился ожиданиями от встречи. Встреча начнется в 16.30 (мск).

– Очень комфортно, очень. Когда будем играть в Тамбове? Не знаю, хочется, конечно. Мы уже знаем состав "Арсенала", несколько свежих человек выходит в старте, те футболисты, которые играли, провели столько матчей... Они, конечно, очень приличного уровня. В Европе так играют и ничего страшного. Заявка нашей команды появляется на сайте за день до матча? Я об этом в первый раз слышу, сейчас будем общаться с пресс-службой, – сказал Григорян в эфире телеканала "Матч Премьер".

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