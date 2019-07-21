Григорян объяснил свой ночной визит в телестудию перед игрой "Тамбова" с "Локо". И рассказал, кто его приютил и пригрел

Главный тренер "Тамбова" Александр Григорян перед матчем 2-го тура премьер-лиги с "Локомотивом" рассказал о своем участии в эфире на телевидении в полночь перед игрой. И также обратил внимание на опыт "Рубина", который в 1-м туре сыграл с железнодорожниками в Москве вничью – 1:1.

– Дело в том, что здесь надо смотреть на "Рубин" в дальнейшем, – сказал Григорян в эфире канала "Матч Премьер". – Меня, конечно сильно удивило. В футбол, конечно, играют, но беговая деятельность тоже учитывается. "Рубин" умудрился около 127 километров набежать, на 10 километров больше, чем "Локомотив". Естественно, что интересно, идеология такого движения.

Мы понимали, что "Рубин" конкретно этот матч с "Локомотивом" сыграл на пределе своих возможностей. Вот. Я не думал, что нужно отталкиваться от этой игры. Смотрели "Локомотив" достаточно внимательно. Последние два года это то, чем я постоянно занимался на телевидении.

– Ваши подопечные смотрели ваш вечерний эфир?

– Вы про утренний экстрим?

– Нет, я в про ваше участие в студии.

– Я вам скажу так: я не интересовался, смотрели они или нет. Могу сказать следующее: меня пригласили на эфир – я пришел. Думаю, я взрослый человек и сам вправе выбирать, что делать за день до игры. Могу точно сказать, что за день до игры водку не пью, не грешу, каких-то действий, порочащих мою личность, не совершаю. А прийти на "Матч ТВ" для меня это нормальная вещь, потому что в самый сложный момент моей жизни именно они меня приютили и пригрели.

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