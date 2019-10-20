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Григорий Морозов: «Матч с «Краснодаром» станет переломным моментом»

20 октября 2019, 23:17
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Защитник «Динамо» Григорий Морозов после матча 13-го тура премьер-лиги с «Краснодаром» (1:1) заявил, что эта игра может стать решающей для улучшения результатов команды.

— Была тренерская установка. Мы играли дома, на нас пришли болельщики, чтобы поддержать. После отставки тренера нам придали импульс. Главный тренер сказал, что нужно начинать матчи более заряженными.

— Много изменений при новом тренере?

— Они все впереди. Но сейчас понятно, что этот штаб хочет себя проявить. И мы поможем ему, в любом случае.

— Почему у «Динамо» была такая неудачная серия?

— Комплекс причин. Связываю это и с обновлением состава. Ребята, которые не проходили с нами сборы, играли с первых минут. Но думаю, матч с «Краснодаром» станет переломным моментом. С оптимизмом смотрю в будущее.

— Болельщики винят Дмитрия Хохлова.

— Не говорил бы так категорично. Обвинять тренера неправильно. На поле выходим мы, футболисты. Но болельщиков понимаю. Они у нас все — эксперты. (Ярослав Сусов)

Динамо — Краснодар

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