Григорий Морозов: «Когда «Динамо» проваливается, нужно подойти к болельщикам и взять на себя ответственность!»

Защитник «Динамо» Григорий Морозов рассказал о своих взаимоотношениях с болельщиками. В текущем сезоне 25-летний защитник провел на поле 6 матчей.

— Я знаю, что ко мне никто не может подойти с претензией, что я плохо тренируюсь, — заявил Морозов в интервью клубной пресс-службе. — Я всегда честен перед собой, на каждой тренировке я выполняю требования наставника и стараюсь прогрессировать. Бывает непросто, когда теряешь место в составе, но когда ты пытаешься вернуться, ты становишься сильнее. Я здесь давно, у меня есть право голоса на поле и в раздевалке, но в «Динамо» это нужно заслужить.

Когда встречаю наших болельщиков, всегда тепло общаюсь с ними. Зачастую встречают на улице, в метро и на автозаправках. Часто списываемся в соцсетях, болельщики приглашают на свои турниры, и я приезжаю всегда с удовольствием. Бывают непростые темы, которые приходится обсуждать, но я считаю это нормальным. Болельщики тратят силы, время, поддерживают нас. Когда мы проваливаемся, нужно хотя бы подойти, обменяться парой слов и взять на себя ответственность! Это нужно делать, обязательно!

Сегодня «Динамо» предстоит гостевой матч 12-го тура РПЛ против «Оренбурга». «СЭ» проведет трансляцию встречи, начало — в 14.00.

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