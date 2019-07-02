Григорий Иванов: "В "Урале" все зарплаты выплачиваются в рублях. Как этого требует закон"

Президент "Урала" Григорий Иванов прокомментировал "СЭ" намерение владельца "Спартака" Леонида Федуна перевести всех игроков красно-белых на рублевые зарплаты.
– У нас в "Урале" все зарплаты выплачиваются в рублях. Как этого требует закон. Иностранцы, если хотят, могут перевести в иностранную валюту или сделать что-то еще. По-другому быть не может. (Арман Мкртчян)
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https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/leonid-fedun-hotim-igrat-kak-liverpul-1560920/
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