05:33 | Футбол — РПЛ

Григорий Иванов: "Считаю новую схему лимита на легионеров оптимальной"

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Президент "Урала" Григорий Иванов назвал оптимальной новую схему лимита на легионеров. В среду, 26 июня, исполком РФС​ официально принял решение, согласно которому с сезона-2020/21 лимит в РПЛ будет "8 легионеров+17 россиян" в заявке на чемпионат.

 
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– Считаю новую схему лимита оптимальной, – сообщил "Известиям" президент футбольного клуба "Урал" Григорий Иванов. – Во-первых, не придется переплачивать игрокам с российским паспортом, так как целых 17 футболистов будут конкурировать за ограниченные места на поле. Даже если на игру выйдут восемь легионеров, отечественные футболисты всё равно будут конкурировать как с иностранцами на их позициях, так и между собой за три гарантированных места. При этом засилия легионеров не будет – максимум пара клубов воспользуется квотой в восемь человек, да и они вряд ли всех иностранцев одновременно выпустят на поле, учитывая травмы и дисквалификации.

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