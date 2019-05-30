Григорий Иванов: "Если судьи начнут прибивать "Урал" из-за моих слов в адрес Егорова, я уйду"

Президент "Урала" Григорий Иванов заявил, что готов уйти в отставку, если арбитры будут предвзято судить клуб из-за его критики в адрес главы департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова. Иванов неоднократно резко высказывался в его адрес и призывал уйти в отставку.

- Не боитесь, что если Егоров останется на своем посту, в следующем сезоне судьи будут чаще ошибаться не в пользу "Урала" из-за ваших резких слов?

– Ну давайте тогда все замолчим, закроем рты на замок и не будем ничего говорить! Вы этого хотите? Я отвечаю. Если нас судьи начнут реально прибивать из-за моих слов в адрес Егорова, я встану и уйду.

– Покинете свой пост?

– Я не хочу, чтобы из-за меня страдал наш клуб. Вот реально встану и уйду. Отвечаю. Если я увижу, что команду специально плохо судят из-за меня, встану и уйду. Не буду, как Егоров, держаться за место. Я всегда хочу добра "Уралу". И не думаю, что дойдет до того, что судьи начнут топить наш клуб. Это слишком очевидно, все увидят, что творится… (Виталий Айрапетов)

Полностью интервью Иванова