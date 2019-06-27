Грицаенко, Голубев, Гогличидзе и Халназаров в стартовом составе "Краснодара" на матч с ЦСКА

Стартуем на Кубке Париматч Премьер в следующем составе 👇🏻



В запасе у «горожан»: Синицын (В), Фьолусон, Спайич, Грицаенко, Олссон, Игнатьев, Голубев, Черников, Гогличидзе, Халназаров, Сперцян, Григорян, Петров. #КраснодарЦСКА #КубокПариМатчПремьер #Сборы #БыкиНаСборах pic.twitter.com/Qlty4Q79qu