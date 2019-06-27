Грицаенко, Голубев, Гогличидзе и Халназаров в стартовом составе "Краснодара" на матч с ЦСКА

Стал известен стартовый состав "Краснодара" на матч Кубка Париматч Премьер против ЦСКА.
"Краснодар": Синицын, Фьолусон, Спайич, Грицаенко, Олссон, Игнатьев, Голубев, Черников, Гогличидзе, Халназаров, Сперцян, Григорян, Петров.
Стартуем на Кубке Париматч Премьер в следующем составе 👇🏻— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 27 июня 2019 г.
В запасе у «горожан»: Синицын (В), Фьолусон, Спайич, Грицаенко, Олссон, Игнатьев, Голубев, Черников, Гогличидзе, Халназаров, Сперцян, Григорян, Петров. #КраснодарЦСКА #КубокПариМатчПремьер #Сборы #БыкиНаСборах pic.twitter.com/Qlty4Q79qu
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Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/kubok-match-premer-2/2019/
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