17:59 | Футбол — РПЛ

Грицаенко, Голубев, Гогличидзе и Халназаров в стартовом составе "Краснодара" на матч с ЦСКА

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Стал известен стартовый состав "Краснодара" на матч Кубка Париматч Премьер против ЦСКА.

"Краснодар": Синицын, Фьолусон, Спайич, Грицаенко, Олссон, Игнатьев, Голубев, Черников, Гогличидзе, Халназаров, Сперцян, Григорян, Петров.

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/kubok-match-premer-2/2019/

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