Гранат — о матче «Динамо» и «Локомотива»: «Хочется, чтобы команды продолжили столь же яркую игру в атаке»
Бывший игрок «Динамо» Владимир Гранат в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от матча между бело-голубыми и «Локомотивом» в рамках второго тура РПЛ.
«Хочется, чтобы команды продолжили столь же яркую игру в атаке. Понятно, что у обеих команд в обороне проблемы, но было бы здорово, если команды поставили бы на игру в атаке в этом матче», — сказал Гранат «СЭ».
Бывший игрок бело-голубых также поделился мнением о том, как скажется отсутствие Даниила Фомина и Фабиана Бальбуэна в матче с «Локомотивом».
«Без Фомина и Бальбуэна будет гораздо тяжелее обороне «Динамо» да и вообще всей команде в этом матче, нежели в игре с «Факелом», — добавил Гранат.
Матч «Динамо» — «Локомотив» состоится 27 июля и начнется в 17.30 по московскому времени. В стартовом туре РПЛ железнодорожники обыграли «Акрон» (3:2), а бело-голубые победили «Факел» (3:1).
(Денис Сафронов)
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|
2
|Рубин
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
3
|Динамо
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
4
|Оренбург
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
5
|Локомотив
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
6
|Динамо Мх
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
11
|ЦСКА
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
12
|Акрон
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
13
|Пари НН
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
14
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
15
|Спартак
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
16
|Кр. Советов
|1
|0
|0
|1
|0-4
|0
|26.07
|18:00
|
Кр. Советов – Ростов
|- : -
|27.07
|15:00
|
Пари НН – ЦСКА
|- : -
|27.07
|17:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|27.07
|17:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|27.07
|20:00
|
Факел – Акрон
|- : -
|28.07
|15:00
|
Химки – Спартак
|- : -
|28.07
|17:30
|
Оренбург – Ахмат
|- : -
|28.07
|20:00
|
Краснодар – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|2
|
|
Солтмурад Бакаев
Акрон
|1
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|1
|П
|
|
Бителло
Динамо
|2
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|2
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|1
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|0
|1