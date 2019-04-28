Полузащитник "Спартака" Александр Ломовицкий​ готов в будущем стать заменой для бывшего игрока красно-белых Квинси Промеса, который в конце августа 2018 года перешел в "Севилью", сообщает официальный сайт москвичей.

Промес выступал за "Спартак" с 2014-го. Стал чемпионом России в сезоне-2016/17 и завоевал Суперкубок страны в 2017-м. В общей сложности провел 135 матчей за красно-белых, забил 66 голов и отдал 34 голевых передачи.

– Прошло достаточно времени с того момента, как команду покинул Квинси Промес. Готовы занять его место?

– В будущем – да. Во мне есть лидерские качества, характер и большой потенциал. Нужно проявить себя. Доказывать свою состоятельность необходимо делами, – цитирует Ломовицкого пресс-служба "Спартака".

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