Готов ли Фомин принять предложение ЦСКА, если оно поступит? Отвечает сам футболист

Полузащитник «Уфы» Даниил Фомин дал интервью «СЭ» в котором в числе прочего отметил, что пока живет сегодняшним днем и не думает о переходе в другую команду.

— Появляется информация о том, что вами интересуется ЦСКА.

— Не знаю об этом. Со мной лично никто не связывался, а сам я ничего такого не читал.

— Готовы были бы принять предложение армейцев, если бы оно поступило?

— Повторюсь, живу сегодняшним днем. Рад, что сейчас играю в «Уфе», впереди четыре матча до зимнего перерыва, надо проявить себя там, плюс показать себя в сборной. Как будет дальше — посмотрим. (Иван Торопцев)

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