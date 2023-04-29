Гонгадзе рассказал, ждет ли от Карпина вызова в сборную России

Нападающий «Факела» Георгий Гонгадзе высказался о выступлении за сборную России.

«У меня двойное гражданство? Это неправда. У меня только российское гражданство. С Грузинской федерацией футбола не связывался. Никаких диалогов и контактов по игре за сборную Грузии не было. Жду ли вызов от Карпина? Мне еще нужно много работать, чтобы получить вызов в сборную России. В нашей стране много хороших нападающих, с которыми приходится конкурировать и доказывать свою состоятельность», — приводит слова Гонгадзе Sport24.

Гогнидзе сделал дубль в матче 25-го тура РПЛ с «Динамо» (2:0).

27-летний россиянин выступает за «Факел» с июля 2022 года. В нынешнем сезоне он провел за воронежский клуб 29 матчей, забил девять мячей и отдал две результативные передачи.