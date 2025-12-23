Гендиректор «Ростова» Гончаров: «Никакой распродажи футболистов не планируется. Откуда появилась информация о долгах, непонятно»

Генеральный директор «Ростова» Игорь Гончаров опроверг информацию о том, что клуб планирует продавать футболистов из-за сложной финансовой ситуации.

«Таких, как Ваня Карпов, много, и откуда у него информация по клубу, мне непонятно. Никакой распродажи не планируется — это 100 процентов. Откуда взята информация, мне тоже не ясно. О каких-то долгах, о которых идет речь... Мне непонятно, из какого они воздуха взяты. Глупости», — цитирует Гончарова matchtv.ru.

22 декабря журналист Иван Карпов сообщил, что «Ростов» может недоиграть сезон из-за долга 5 миллиардов рублей. Руководство клуба не оплатило зимние сборы команды, с сентября/октября имеются долги по зарплате игрокам.

6 декабря «Ростов» объявил о продлении контракта с главным тренером Джонатаном Альбой. Испанец работает в клубе с 2018 года, в феврале 2025-го он возглавил команду после ухода с поста главного тренера Валерия Карпина.

«Ростов» набрал 21 очко после 18 туров и занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ.