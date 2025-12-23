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23 декабря 2025, 12:16

Гендиректор «Ростова» Гончаров: «Никакой распродажи футболистов не планируется. Откуда появилась информация о долгах, непонятно»

Анастасия Пилипенко

Генеральный директор «Ростова» Игорь Гончаров опроверг информацию о том, что клуб планирует продавать футболистов из-за сложной финансовой ситуации.

«Таких, как Ваня Карпов, много, и откуда у него информация по клубу, мне непонятно. Никакой распродажи не планируется — это 100 процентов. Откуда взята информация, мне тоже не ясно. О каких-то долгах, о которых идет речь... Мне непонятно, из какого они воздуха взяты. Глупости», — цитирует Гончарова matchtv.ru.

22 декабря журналист Иван Карпов сообщил, что «Ростов» может недоиграть сезон из-за долга 5 миллиардов рублей. Руководство клуба не оплатило зимние сборы команды, с сентября/октября имеются долги по зарплате игрокам.

6 декабря «Ростов» объявил о продлении контракта с главным тренером Джонатаном Альбой. Испанец работает в клубе с 2018 года, в феврале 2025-го он возглавил команду после ухода с поста главного тренера Валерия Карпина.

«Ростов» набрал 21 очко после 18 туров и занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: matchtv.ru
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 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
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24.07 20:00 ЦСКА – Балтика - : -
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25.07 16:15 Акрон – Зенит - : -
25.07 18:30 Факел – Динамо Мх - : -
25.07 20:45 Спартак – Родина - : -
26.07 14:30 Оренбург – Ростов - : -
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