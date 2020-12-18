Гончаренко заявил, что Чалову пошла на пользу конкуренция с Шкуриным

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко оценил игру нападающего армейцев Федора Чалова в матче 19-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова» (3:0). Чалов сделал хет-трик в игре против ростовчан.

— Мы показали хорошую по качеству игру, — сказал в интервью пресс-службе красно-синих Гончаренко. — Команда действовала сплоченно, мы выиграли по делу. Уходим в отпуск на хорошей ноте. Не могу не отметить Чалова, который в нужный момент сделал хет-трик. Это большое достижение, учитывая, что он давно не играл так результативно.

— Чалову пошла на пользу конкуренция с Шкуриным?

— Феде всегда нужен какой-то пример перед глазами. Может, пример Шкурина и его открываний мотивировал Федора. Шкурин много и правильно открывался, Федя делал в матче с «Ростовом» то же самое. В какой-то мере конкуренция пошла Чалову на пользу.

В сезоне-2020/21 Чалов провел 22 матча в составе ЦСКА, на его счету 5 голов и 5 результативных передач.

Благодаря победе над «Ростовом» армейцы прервали серию из 7 матчей без побед во всех турнирах и завершили осеннюю часть чемпионата России на втором месте, уступая лидирующему «Зениту» 4 очка.