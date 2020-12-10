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Гончаренко стал лучшим тренером Белоруссии в пятый раз подряд

09:16
Виктор Гончаренко. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Виктор Гончаренко. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко признан лучшим тренером Белоруссии по итогам 2020 года.

Церемония награждения «Звездный мяч», которую проводит Белорусская федерация футбола (АБФФ), состоялась в среду, 9 декабря. Гончаренко стал лучшим тренером года в пятый раз подряд.

Лучшим футболистом страны признан нападающий БАТЭ Максим Скавыш, лучшей футболисткой — полузащитник эстонского «Пярну» Анастасия-Гражина Щербаченя.

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