Гончаренко стал лучшим тренером Белоруссии в пятый раз подряд

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко признан лучшим тренером Белоруссии по итогам 2020 года.

Церемония награждения «Звездный мяч», которую проводит Белорусская федерация футбола (АБФФ), состоялась в среду, 9 декабря. Гончаренко стал лучшим тренером года в пятый раз подряд.

Лучшим футболистом страны признан нападающий БАТЭ Максим Скавыш, лучшей футболисткой — полузащитник эстонского «Пярну» Анастасия-Гражина Щербаченя.