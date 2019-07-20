Гончаренко считает, что ЦСКА должен увеличить командную скорость

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко перед матчем второго тура чемпионата России с "Оренбургом" поделился ожиданиями от игры. Встреча пройдет на стадионе "ВЭБ Арена", начало – в 19.00 (мск).

– Сейчас у нас хорошее настроение, знакомый стадион и поле. Ожидаем хорошую игру сегодня. Выводы после матча с "Крыльями"? Нам надо гораздо быстрее играть, чем так, как играли в Самаре. Лучше взаимодействовать на переходах и в атаке – увеличить командную скорость. "Оренбург"? Структурно они не изменились, смотрели их матчи в предсезонке, – сказал Гончаренко в эфире телеканала "Матч Премьер".

​Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр