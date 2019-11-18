Гончаренко прокомментировал свою дисквалификацию

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко высказался о своей дисквалификации за слова, произнесенные в адрес судей. По решению КДК РФС специалист пропустит одну игру, а еще одна встреча — условное наказание.

— Что я могу сказать? Это вы можете оценивать решение. Но если мат с моей стороны был произнесен громко и на всю страну, поэтому, наверное, наказание должно было быт. О справедливости — не знаю, это не моя оценка. Тем более не хотел бы углубляться в каике-то юридические дебри. Есть она и есть. (Александр Рогулев)

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