Гончаренко ответил на вопрос, остается ли в ЦСКА: «Я же здесь с вами»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после победы в матче 19-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова» (3:1) подтвердил, что остается в команде.

«Что сказал ребятам? Да традиционно: их работа играть, моя — тренировать. Сегодня я доволен игрой, команда меня порадовала. Буду ли я дальше тренером ЦСКА? Ну я же здесь стою с вами, все хорошо», — сказал Гончаренко в эфире телеканала «Матч Премьер».

ЦСКА ушел на зимнюю паузу на втором месте, уступая «Зениту» четыре очка.