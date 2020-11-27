Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко вспомнил ситуацию со своим отъездом в Белоруссию по ходу прошлого сезона. Он улетел на родину после матча 23-го тура чемпионата России против «Зенита» (0:4).

— Сложный момент? Мой детский тренер сказал очень хорошую фразу: «Горячее говно очень быстро остывает». Это тот случай, когда ее можно применить, — сказал Гончаренко в интервью на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна. — Это была не сиюминутная реакция. На тот момент мне показалось, что футболисты престали расти перед моим началом: тогда нужно делать какие-то выводы. Нужно какой-то толчок. Может, это позволило мне прийти к новым идеям.

Конечно, поражения от «Зенита» очень сильно ударило. Но я же не уходил во время игры.

После матча я сел в машину и уехал в Минск. Но это было запланировано изначально. С Бабаевым мы сразу после игры пообщались. Я сказал, что приму любое решение. После возвращения в Москву мне очень сильно досталось, но потом сказали: «Ты же остыл. Вот иди и работай». За это я очень благодарен.

Команда встретила настороженно. Самое важное, что я никого не оскорблял. Была моя оценка, что что-то не получается.

Замена тренера? Меня это не беспокоило. Все большие клубы должны иметь на карандаше варианты.