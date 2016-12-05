Гончаренко не подтвердил информацию об уходе из "Уфы"

Главный тренер "Уфы" Виктор Гончаренко не подтвердил информацию о том, что он покидает клуб. На пресс-конференции после победы над "Томью" (1:0) в матче 17-го тура чемпионата России на вопрос о том, уходит ли он из команды, специалист ответил: "Нет".

Перед началом встречи с томичами журналист канала "Наш футбол" заявил, что для 39-летнего белоруса эта игра станет последней на занимаемой должности.

Напомним, в СМИ появлялась информация, что Гончаренко может сменить Леонида Слуцкого на посту рулевого ЦСКА. Как ранее сообщал "СЭ", 45-летний специалист может объявить об отставке после заключительного матча красно-синих в 2016 году, в котором они 7 декабря на выезде встретятся с "Тоттенхэмом". Гончаренко в прошлом сезоне входил в тренерский штаб Слуцкого. (Сергей АСТАХОВ)