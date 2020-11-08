Гончаренко не намерен возвращаться в ЦСКА к схеме в три центральных защитника
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко перед матчем 14-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова» отметил жесткий график, в котором играет московская команда.
«Столько матчей, некогда думать о прошедших играх, — сказал тренер в эфире «Матч Премьер». — Надо готовиться к новой игре. Сейчас большая нагрузка: футболисты играют каждые 3,5 дня.
Мариу Фернадес точно сегодня не сыграет. Пока так.
Нам удобно играть по схеме с двумя центральными защитниками. У нас так больше баланса. Так что на игру в три центральных мысли возвращаться не было.
Дзагоев выздоровел, хорошо в центре выглядит. Марадишвили может играть на фланге. Он играл там в юношеских командах».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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