РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Гончаренко не намерен возвращаться в ЦСКА к схеме в три центральных защитника

16:19
Теги:

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко перед матчем 14-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова» отметил жесткий график, в котором играет московская команда.

«Столько матчей, некогда думать о прошедших играх, — сказал тренер в эфире «Матч Премьер». — Надо готовиться к новой игре. Сейчас большая нагрузка: футболисты играют каждые 3,5 дня.

Мариу Фернадес точно сегодня не сыграет. Пока так.

Нам удобно играть по схеме с двумя центральными защитниками. У нас так больше баланса. Так что на игру в три центральных мысли возвращаться не было.

Дзагоев выздоровел, хорошо в центре выглядит. Марадишвили может играть на фланге. Он играл там в юношеских командах».

ЦСКА - Ростов

 

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 14-й тур. «Зенит» — «Краснодар» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир