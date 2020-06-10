Гончаренко ломится к Тедеско с топором. ЦСКА необычно поздравил тренера с днем рождения
13:23
Пресс-служба ЦСКА необычно поздравила главного тренера команды Виктора Гончаренко с 43-летием.
В Twitter-аккаунте красно-синих появился юмористический ролик с отсылкой на знаменитый фильм ужасов Стэнли Кубрика «Сияние». В одной из сцен лицо главного героя картины, ломающего дверь в ванную топором, заменено на лицо Гончаренко. Вместо девушки, прячущейся от героя, подставили главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско.
С праздником, Виктор Михайлович! Ролик #CSKATV к дню рождения #ВМГ ? pic.twitter.com/jWgBKRHcwT— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) June 10, 2020
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Пауза из-за коронавируса
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