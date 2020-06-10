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Гончаренко ломится к Тедеско с топором. ЦСКА необычно поздравил тренера с днем рождения

13:23

Пресс-служба ЦСКА необычно поздравила главного тренера команды Виктора Гончаренко с 43-летием.

В Twitter-аккаунте красно-синих появился юмористический ролик с отсылкой на знаменитый фильм ужасов Стэнли Кубрика «Сияние». В одной из сцен лицо главного героя картины, ломающего дверь в ванную топором, заменено на лицо Гончаренко. Вместо девушки, прячущейся от героя, подставили главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско.

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