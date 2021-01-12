Голландский журналист: «Промес пишет рэп лучше, чем играет. Трансфер в «Спартак» будет лучшим решением»

Голландский журналист Сандер Берендс в беседе с «СЭ» рассказал об отношении к Квинси Промесу в родной стране.

«Как и в России, в Голландии с прошлой пятницы ходят слухи о возвращении Промеса в «Спартак». Промес потерял место в стартовом составе. В прошлом сезоне у них была неплохая связка с Зиешем, а сейчас у Промеса нет такого же партнера, чтобы разыгрывать комбинации.

Поведение Промеса — отдельный вопрос. Он перестал быть популярным в Голландии из-за своих странных фотографий и видео в Инстаграм, ареста в прошлом месяце и двух дней, проведенных в тюрьме.

С тех пор критика в его адрес только растет. А он не находит ничего лучше, чем записывать рэп. Рэп получается у него лучше, чем-то, что он показывает на футбольном поле. Уход Промеса будет лучшим решением для всех».

В текущем сезоне 29-летний Промес провел 20 матчей за «Аякс», забил 6 голов и сделал одну результативную передачу. Его контракт с командой из Амстердама рассчитан до лета 2024 года.

(Константин Колмаков)