Лантратов — об отношениях с Гильерме: «Он мне подсказывает и помогает»

Вратарь сборной России и «Локомотива» Илья Лантратов рассказал о том, как ему помогает голкипер железнодорожников Маринато Гильерме.

— Вам помогает Гильерме в «Локомотиве»?

— Мы с Гильерме в хороших отношениях. Знакомы с ним с того момента, когда я был в «Локомотиве» в 2016 году. Гиля мне подсказывает и помогает, общаемся на футбольные и нефутбольные темы, — заявил Лантратов.