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Голкипер «Краснодара» Агкацев: «Поговорили после матча с Махачкалой, сделали выводы»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев прокомментировал победу над ЦСКА (1:0) в первом туре группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Быки» обыграли армейцев 31 июля. За три дня до этого команда Мурада Мусаева сыграла вничью с махачкалинским «Динамо» (0:0) во втором туре РПЛ.

«Можно ли сказать, что «Краснодар» реабилитировался за игру в чемпионате против «Динамо» из Махачкалы? Конечно, сегодня игра совсем другая была. Мы после матча с Махачкалой поговорили, обсудили и сделали выводы. Сегодня была уже совсем другая картина на поле», — приводит слова Агкацева «РБ Спорт».

«Краснодар» после двух туров с двумя очками занимает десятое место в РПЛ. 4 августа команда на выезде сыграет против «Факела» в третьем туре.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
Станислав Агкацев
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2
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