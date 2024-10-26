Голкипер «Ахмата» Шелия во второй раз в карьере сделал голевую передачу в РПЛ

Вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия отметился результативной передачей в матче 13-го тура РПЛ против «Ростова».

35-летний голкипер отдал голевой пас на Лечи Садулаева на 51-й минуте игры.

Как сообщает Opta, Шелия во второй раз в карьере сделал результативную передачу в РПЛ. Первый его ассист был в 2020 году в составе «Тамбова».

С 2009 года лишь три вратаря отдали больше одного голевого паса в чемпионате России: Шелия, Игорь Акинфеев (2) и Сергей Нарубин (2).