Голкипер «Ахмата» Шелия во второй раз в карьере сделал голевую передачу в РПЛ
Вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия отметился результативной передачей в матче 13-го тура РПЛ против «Ростова».
35-летний голкипер отдал голевой пас на Лечи Садулаева на 51-й минуте игры.
Как сообщает Opta, Шелия во второй раз в карьере сделал результативную передачу в РПЛ. Первый его ассист был в 2020 году в составе «Тамбова».
С 2009 года лишь три вратаря отдали больше одного голевого паса в чемпионате России: Шелия, Игорь Акинфеев (2) и Сергей Нарубин (2).
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|25-5
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|
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|12
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|1
|28-4
|29
|
3
|Локомотив
|12
|9
|0
|3
|26-16
|27
|
4
|ЦСКА
|13
|7
|3
|3
|22-7
|24
|
5
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|12
|7
|2
|3
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|23
|
6
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|5
|4
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|
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|4
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|13
|3
|4
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|
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|13
|3
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|
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|5
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|
12
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|12
|3
|3
|6
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|
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|Химки
|12
|2
|5
|5
|11-20
|11
|
14
|Факел
|13
|2
|5
|6
|8-20
|11
|
15
|Ахмат
|13
|1
|6
|6
|12-25
|9
|
16
|Оренбург
|12
|1
|5
|6
|14-22
|8
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29 тур
30 тур
|26.10
|14:00
|
Динамо Мх – Акрон
|1 : 1
|26.10
|16:30
|
ЦСКА – Факел
|0 : 0
|26.10
|19:00
|
Ростов – Ахмат
|2 : 3
|27.10
|12:00
|
Оренбург – Рубин
|- : -
|27.10
|14:15
|
Пари НН – Спартак
|- : -
|27.10
|16:30
|
Химки – Динамо
|- : -
|27.10
|19:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|28.10
|18:30
|
Кр. Советов – Краснодар
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|10
|1
|3
|
|
Райан Сенхаджи
Факел
|8
|1
|2
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