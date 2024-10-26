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Голкипер «Ахмата» Шелия во второй раз в карьере сделал голевую передачу в РПЛ

Алина Савинова
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Вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия отметился результативной передачей в матче 13-го тура РПЛ против «Ростова».

35-летний голкипер отдал голевой пас на Лечи Садулаева на 51-й минуте игры.

Как сообщает Opta, Шелия во второй раз в карьере сделал результативную передачу в РПЛ. Первый его ассист был в 2020 году в составе «Тамбова».

С 2009 года лишь три вратаря отдали больше одного голевого паса в чемпионате России: Шелия, Игорь Акинфеев (2) и Сергей Нарубин (2).

Гиорги Шелия
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 9 3 0 25-5 30
2
 Зенит 12 9 2 1 28-4 29
3
 Локомотив 12 9 0 3 26-16 27
4
 ЦСКА 13 7 3 3 22-7 24
5
 Динамо 12 7 2 3 23-12 23
6
 Спартак 12 5 4 3 17-12 19
7
 Рубин 12 4 3 5 14-19 15
8
 Акрон 13 3 4 6 17-26 13
9
 Ростов 13 3 4 6 16-24 13
10
 Кр. Советов 12 3 3 6 11-17 12
11
 Динамо Мх 13 2 6 5 6-11 12
12
 Пари НН 12 3 3 6 12-22 12
13
 Химки 12 2 5 5 11-20 11
14
 Факел 13 2 5 6 8-20 11
15
 Ахмат 13 1 6 6 12-25 9
16
 Оренбург 12 1 5 6 14-22 8
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ЦСКА – Факел
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Зенит

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Муталип Алибеков

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 5 1 0
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