Гол Смолова спас «Локомотив» от поражения в матче с «Уралом»

«Урал» и «Локомотив» сыграли вничью (1:1) в матче третьего тура Тинькофф чемпионата России.

Первый мяч на 74-й минуте забил Андрей Егорычев. В концовке игры сравнял результат Федор Смолов. На 87-й минуте он забил свой первый мяч после возвращения из «Сельты».

«Локомотив» набрал семь очков и на данный момент лидирует в турнирной таблице. У «Урала» два очка и 11-е место.

В следующем туре «Урал» примет «Краснодар», а «Локо» на выезде сыграет со «Спартаком».

Тинькофф чемпионат России. Премьер-лига

3-й тур

«Урал» (Екатеринбург) — «Локомотив» (Москва) — 1:1 (0:0)

Голы: Егорычев, 74 (1:0). Смолов, 87 (1:1).

«Урал»: Помазун, Рыков, Герасимов, Кулаков, Подберезкин (Ефремов, 65), Егорычев, Калинин, Мишкич (Бавин, 77), Аугустыняк, Бикфалви, Панюков (Караев, 81).

«Локомотив»: Гильерме, Чорлука, Рыбус, Живоглядов, Мурило, Крыховяк, Ал.Миранчук, Баринов (Лисакович, 87), Жемалетдинов (Эдер, 76), Рыбчинский (Ант.Миранчук, 65), Смолов.

Предупреждения: Баринов, 28. Подберезкин, 29. Панюков, 30. Бикфалви, 49. Рыбус, 81. Помазун, 90+2.

Судьи: Матюнин (Москва). Абусуев (Санкт-Петербург), Болховитин (Ленинградская область).

19 августа. Екатеринбург. Стадион «Екатеринбург Арена»