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«Гол Понсе чистый, фол на Жиго действительно был». Арбитр Хусаинов — о спорных моментах матча «Краснодар» — «Спартак»

20:49
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Футбольный судья Сергей Хусаинов прокомментировал в беседе с «СЭ» первый гол «Спартака» в матче 12-го тура Тинькофф-Чемпионата России с «Краснодаром».

— Честно ли засчитали гол Понсе или сфолил?

— Ну по той картинке, которую мы видели что-то похожее было, они там цепляли, но не настолько, чтоб какой-то фол был. И потом позиция арбитра была выигрышная. Он хорошо видел это единоборство. Что касается момента со вторым голом «Краснодара», Безбородов правильно разглядел фол на Жиго, гола нет. (Екатерина Звенигородская)

Краснодар — Спартак

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