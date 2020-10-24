Футбольный судья Сергей Хусаинов прокомментировал в беседе с «СЭ» первый гол «Спартака» в матче 12-го тура Тинькофф-Чемпионата России с «Краснодаром».

? Эсекель Понсе забивает свой шестой гол в этом сезоне Тинькофф РПЛ



? #КраснодарСпартак на МАТЧ ТВ

? https://t.co/4hncfW1Y1Xhttps://t.co/Qoa1EKBQFM — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 24, 2020

— Честно ли засчитали гол Понсе или сфолил?

— Ну по той картинке, которую мы видели что-то похожее было, они там цепляли, но не настолько, чтоб какой-то фол был. И потом позиция арбитра была выигрышная. Он хорошо видел это единоборство. Что касается момента со вторым голом «Краснодара», Безбородов правильно разглядел фол на Жиго, гола нет. (Екатерина Звенигородская)