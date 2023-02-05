Гол Агаларова с пенальти принес «Ахмату» победу в товарищеском матче с «Химками»

«Ахмат» переиграл «Химки» в товарищеском матче с минимальным счетом — 1:0.

Автором победного мяча стал нападающий грозненцев Гамид Агаларов. На 65-й минуте встречи он реализовал пенальти.

На первом сборе в Турции «Ахмат» провел ряд товарищеских матчей, в последнем из которых расписал ничью 1:1 с сербской «Войводиной».

В последнем товарищеском матче подопечные Спартака Гогниева обыграли со счетом 2:0 ереванский «Пюник».

Товарищеский матч. Клубы

«Химки» (Московская область) — «Ахмат» (Грозный) — 0:1 (0:0)

Гол: Агаларов, 65 — с пенальти.

«Ахмат»: Шелия, Уциев, Семенов, Шатара, Харин, Швец, Тимофеев, Бериша, Садулаев, Олейников, Агаларов.