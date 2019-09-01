Гогуа назвал двух футболистов ЦСКА, которых знал до перехода в армейский клуб. Среди них нет Акинфеева

Новичок ЦСКА полузащитник Седрик Гогуа назвал двух футболистов армейцев, которых знал до перехода в клуб.

— Еще до первого дня в ЦСКА я знал Сейду Думбья и Ласину Траоре, — рассказал Гогуа в интервью клубной пресс-службе.

В составе ЦСКА Думбья сыграл 150 матчей, в которых забил 95 голов и отдал 36 голевых передач, а Траоре — 21 матч, забив 6 голов и отдав одну голевую передачу.

? Седрик Гогуа: Перейти в #ЦСКА — это как заново родиться



Сюжет CSKA TV о первом дне нашего новичка в команде:https://t.co/M6Ot3a7HJD — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) August 31, 2019

Матч 8-го тура «Арсенал» — ЦСКА состоится в воскресенье 1 сентября и начнется в 16.30, «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

Чемпионат России по футболу-2019/2020: турнирная таблица РПЛ, расписание матчей, онлайн-трансляции, календарь и результаты игр