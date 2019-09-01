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Гогуа назвал двух футболистов ЦСКА, которых знал до перехода в армейский клуб. Среди них нет Акинфеева

12:51
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Новичок ЦСКА полузащитник Седрик Гогуа назвал двух футболистов армейцев, которых знал до перехода в клуб.

— Еще до первого дня в ЦСКА я знал Сейду Думбья и Ласину Траоре, — рассказал Гогуа в интервью клубной пресс-службе.

В составе ЦСКА Думбья сыграл 150 матчей, в которых забил 95 голов и отдал 36 голевых передач, а Траоре — 21 матч, забив 6 голов и отдав одну голевую передачу.

Матч 8-го тура «Арсенал» — ЦСКА состоится в воскресенье 1 сентября и начнется в 16.30, «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 8-й тур. «Спартак» — «Зенит», «Локо» — «Ростов» и другие матчи




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