Гогниев пожелал журналистам позитивнее относиться к тренерской работе

Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев обратился к журналистам после поражения от «Динамо» в матче 15-го тура РПЛ (1:6).

«Хочется пожелать вам, чтобы вы позитивней относились к тренерской работе и были друг к другу добрее. Добро спасет мир», — сказал Гогниев после пресс-конференции.

«Химки» продлили серию без побед до 15 матчей. Команда занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ (9 очков).