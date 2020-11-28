Глушенков рассказал о восстановлении от травмы колена
Полузащитник «Спартака» Максим Глушенков рассказал о своем восстановлении от травмы колена.
— Чувствую себя хорошо, восстановление продвигается успешно, — приводит пресс-служба «Спартака» слова Глушенкова. — Надеюсь, на зимних сборах вернусь в общую группу. Спустя два месяца после травмы начал заниматься мячом. До этого, бывало, проходил мимо — пинал его несильно. А сейчас уже начал тренироваться. Надеюсь, через неделю уже начну фишки обыгрывать. Все, что ни делается — к лучшему. Надо просто перетерпеть, чуть-чуть потрудиться и вернутся в бой с новыми силами.
8 сентября 21-летний футболист был заменен в составе молодежной сборной России после первого тайма матча отбора к чемпионату Европы-2021 с Польшей (0:1). В конце сентября хавбек перенес операцию на передней крестообразной связке коленного сустава.
В текущем сезоне хавбек провел пять матчей за красно-белых и не отметился результативными действиями.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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