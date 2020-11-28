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Глушенков рассказал о восстановлении от травмы колена

12:21
Максим Глушенков. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Максим Глушенков. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Полузащитник «Спартака» Максим Глушенков рассказал о своем восстановлении от травмы колена.

— Чувствую себя хорошо, восстановление продвигается успешно, — приводит пресс-служба «Спартака» слова Глушенкова. — Надеюсь, на зимних сборах вернусь в общую группу. Спустя два месяца после травмы начал заниматься мячом. До этого, бывало, проходил мимо — пинал его несильно. А сейчас уже начал тренироваться. Надеюсь, через неделю уже начну фишки обыгрывать. Все, что ни делается — к лучшему. Надо просто перетерпеть, чуть-чуть потрудиться и вернутся в бой с новыми силами.

8 сентября 21-летний футболист был заменен в составе молодежной сборной России после первого тайма матча отбора к чемпионату Европы-2021 с Польшей (0:1). В конце сентября хавбек перенес операцию на передней крестообразной связке коленного сустава.

В текущем сезоне хавбек провел пять матчей за красно-белых и не отметился результативными действиями.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=EqKAUMrYZq0

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