Глушаков считает, что «Спартаку» стоило оставить Макеева и вернуть Шишкина

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков — о кадровой ситуации в «Спартаке» в период его выступлений за команду. Он считает, что спартаковцам стоило оставить в команде Евгения Макеева, а также вернуть Романа Шишкина.

— Они Макеева убирают после окончания сезона — футболиста с русским паспортом, спартаковца, — цитирует Глушакова «Чемпионат.com». — Задается резонный вопрос агентам: «Зачем вы это делаете, если у нас дефицит правых защитников»? Прошлым летом Паршивлюк ушел, сейчас Женя. Кто будет играть? Бывало ж, что от безысходности на эту позицию ставили Зобу (Романа Зобнина — прим. «СЭ».) Команда тоже все это видела и понимала. Плюс, в тот момент можно было подписать Шишкина. Рома готов был вернуться в родной клуб без подписных бонусов и играть за мизерную зарплату. Семин отпускал его бесплатно -думаю, такой футболист нам бы точно пригодился. Шишкин ведь может чуть ли не все позиции закрыть, да и на тот момент он был в обойме сборной, играл на Кубке Конфедераций. В итоге Шишкина забрал «Краснодар», где Рома два хороших года провел.

32-летний Денис Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год. Вместе с командой он выиграл чемпионат России и Суперкубок страны.

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