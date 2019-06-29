Глушаков присоединился к "Ахмату"

Бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков прибыл на сборы "Ахмата" в Австрии, сообщает пресс-служба клуба. 32-летний хавбек, покинувший в начале июня "Спартак", подписал контракт с грозненцами по схеме "1+1".

Глушаков выступал за столичный клуб с лета 2013 года. В 2017-м футболист в статусе капитана команды стал чемпионом России. Всего Глушаков провел за "Спартак" 173 матча и забил 23 мяча.

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