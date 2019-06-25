Глушаков поставил лайк фото в Инстаграме "СЭ", где сообщается, что он ищет работу

Запись в Инстаграме "СЭ" и лайк Глушакова. Фото "СЭ"., "СЭ"

Бывший полузащитник "Спартака" Денис Глушаков лайкнул сообщение "СЭ" в Инстаграме. На фото изображена передовица газеты, где размещено его сообщение о поиске работы футболистом.

Глушаков до этого опубликовал новую фотографию в Инстаграме. 32-летний россиянин сообщил, что ищет работу. Футболист добавил хештеги: "футбол", "свободный" и "глушаков".

Ранее стало известно, что красно-белые расторгли контракт с Глушаковым. Хавбек выступал за "Спартак" с лета 2013 года. В 2017-м футболист в статусе капитана команды стал чемпионом России. Всего Глушаков провел за "Спартак" 173 матча и забил 23 мяча.

Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров сообщил, что клуб не ведет переговоры по 32-летнему хавбеку. В "Сочи" отказались комментировать слухи о переходе Глушакова.

По информации "СЭ", Глушаков получил за расторжение контракта со "Спартаком" 100 миллионов рублей.

Денис Глушаков: "Ищу работу"