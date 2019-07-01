Глушаков определился с игровым номером в "Ахмате"

Новичок "Ахмата" полузащитник Денис Глушаков будет выступать в грозненской команде под 88-м номером, сообщает официальный Twitter клуба. В субботу, 29 июня, бывший капитан "Спартака" подписал контракт с "Ахматом" по схеме "1+1".

Глушаков будет играть под 88-м номером за "Ахмат" в чемпионате России и Кубке страны в предстоящем сезоне.

10 дней назад красно-белые расторгли контракт с футболистом. Хавбек выступал за москвичей с лета 2013 года. В 2017-м футболист в статусе капитана команды стал чемпионом России. Всего Глушаков провел за "Спартак" 173 матча и забил 23 мяча.

Новобранец грозненского "Ахмата" Денис Глушаков @DGlushakov8 выбрал игровой номер 8️⃣8️⃣ для участия в Российской Премьер-Лиге и Кубке России в сезоне 2019/20 👍🏻😎 pic.twitter.com/z1BpZG5Jil — FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) 1 июля 2019 г.

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