13:48 | Футбол — РПЛ

Глушаков определился с игровым номером в "Ахмате"

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Новичок "Ахмата" полузащитник Денис Глушаков будет выступать в грозненской команде под 88-м номером, сообщает официальный Twitter клуба. В субботу, 29 июня, бывший капитан "Спартака" подписал контракт с "Ахматом" по схеме "1+1".

Глушаков будет играть под 88-м номером за "Ахмат" в чемпионате России и Кубке страны в предстоящем сезоне.

10 дней назад красно-белые расторгли контракт с футболистом. Хавбек выступал за москвичей с лета 2013 года. В 2017-м футболист в статусе капитана команды стал чемпионом России. Всего Глушаков провел за "Спартак" 173 матча и забил 23 мяча.

 

"А поеду в Грозный играть, зарплата будет 30 тысяч!" Глушаков – в "Ахмате". Что об этом нужно знать // Рамзан Кадыров: "Опыт и мастерство Глушакова помогут "Ахмату" // Денис Глушаков: "Ищу работу" // Глушакову пора забыть о миллионах евро

 

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