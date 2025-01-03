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Сегодня, 18:20

Глушаков: «Не согласен со словами Мостового про Абаскаля. У Гильермо большой опыт»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Экс-футболист «Спартака» Денис Глушаков рассказал о своем отношении к высказываниям бывшего футболиста сборной СССР и России Александра Мостового.

— Вы понимаете, что Мостовой пытается до нас донести?

— Александр — амбициозный человек. Не зря у него «Царь» кличка. Он хочет добиться и выиграть что-то. Я не буду гнаться за чем-то, убиваться о том, пригласят или нет... Пока не знаю, какой я тренер — на данный момент я еще действующий игрок. Какой я буду тренер — загадка. Может, буду хорошим, а может, плохим. Возможно, мне вообще это не понравится и захочу в менеджмент пойти. Пока еще не определился. Футбол — это моя жизнь, я его люблю, а дальше станет понятно, в каком амплуа я буду полезен.
— Вас забавляют его высказывания?

— Не то чтобы забавляют... Иногда он, наверное, говорит с юмором — с таким черным, с пиаром.
— Согласны с его мыслями про Абаскаля?

— Тут я не согласен. Он поработал в хороших клубах, поэтому так неправильно говорить. У него уже опыт работы в «Спартаке», и в Швейцарии он поработал, и в Испании. В любом случае, это большой опыт, в таких клубах не каждый может оказаться.

Абаскаль возглавлял «Спартак» с 2022 по 2024 год. Под его руководством команда стала бронзовым призером РПЛ-2022/23. Также 35-летний испанец известен по работе с «Базелем» и «Гранадой».

Александр Мостовой
Денис Глушаков
Гильермо Абаскаль
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«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
2.03 16:30
Спартак – Оренбург
 - : -
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Бителло

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Зенит

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