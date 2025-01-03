Глушаков: «Не согласен со словами Мостового про Абаскаля. У Гильермо большой опыт»

Экс-футболист «Спартака» Денис Глушаков рассказал о своем отношении к высказываниям бывшего футболиста сборной СССР и России Александра Мостового.

— Вы понимаете, что Мостовой пытается до нас донести?

— Александр — амбициозный человек. Не зря у него «Царь» кличка. Он хочет добиться и выиграть что-то. Я не буду гнаться за чем-то, убиваться о том, пригласят или нет... Пока не знаю, какой я тренер — на данный момент я еще действующий игрок. Какой я буду тренер — загадка. Может, буду хорошим, а может, плохим. Возможно, мне вообще это не понравится и захочу в менеджмент пойти. Пока еще не определился. Футбол — это моя жизнь, я его люблю, а дальше станет понятно, в каком амплуа я буду полезен.

— Вас забавляют его высказывания?

— Не то чтобы забавляют... Иногда он, наверное, говорит с юмором — с таким черным, с пиаром.

— Согласны с его мыслями про Абаскаля?

— Тут я не согласен. Он поработал в хороших клубах, поэтому так неправильно говорить. У него уже опыт работы в «Спартаке», и в Швейцарии он поработал, и в Испании. В любом случае, это большой опыт, в таких клубах не каждый может оказаться.

Абаскаль возглавлял «Спартак» с 2022 по 2024 год. Под его руководством команда стала бронзовым призером РПЛ-2022/23. Также 35-летний испанец известен по работе с «Базелем» и «Гранадой».