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Сегодня, 18:08

Глушаков: «С удовольствием надену футболку своей родной команды «Спартак» в матче памяти Черенкова»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Денис Глушаков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков в комментарии «СЭ» поддержал инициативу РФС о проведении ретро-матча между красно-белыми и «Динамо» в память о Федоре Черенкове.

«Ретро-матч «Спартак» — «Динамо» в память о Черенкове — достаточно знаменательное и редкое событие. Спасибо РФС и «Спартаку», что организовали игру. Думаю, соберется много болельщиков на трибунах, и все получат только положительные эмоции. Подобные матчи нужны, чтобы память о таких игроках, как Федор Черенков жила всегда. Так что с удовольствием надену футболку своей родной команды «Спартак» и выйду на газон в матче памяти Федора Федоровича», — сказал Глушаков «СЭ».

Глушаков также рассказал, каким запомнил Черенкова.

«О Черенкове я знал с детства. Мой дядя Валерий Глушаков, который играл за красно-белых и в сборной СССР, мне много рассказывал о нем. Видел его игру на старых видеозаписях. Лично мы с ним пересекались на детском турнире в Иваново, когда Черенков лично меня награждал. Сохранились совместные фотографии с ним. Я его запомнил, как очень скромного и культурного человека, без звездной болезни. Для меня дорога эта память», — добавил Глушаков.

Матч памяти Федора Черенкова между легендами «Спартака» и «Динамо» пройдет 13 ноября на «Лукойл Арене». Начало — в 20.00 по московскому времени.

Денис Глушаков
Федор Черенков
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 11 3 0 31-6 36
2
 Зенит 14 10 3 1 31-6 33
3
 Локомотив 14 10 1 3 28-17 31
4
 Динамо 14 8 3 3 28-16 27
5
 Спартак 14 7 4 3 21-12 25
6
 ЦСКА 14 7 3 4 22-9 24
7
 Рубин 14 5 3 6 16-21 18
8
 Акрон 14 4 4 6 19-26 16
9
 Пари НН 14 4 3 7 14-24 15
10
 Ростов 14 3 5 6 17-25 14
11
 Динамо Мх 14 2 6 6 7-13 12
12
 Кр. Советов 14 3 3 8 12-21 12
13
 Химки 14 2 6 6 15-25 12
14
 Факел 14 2 6 6 9-21 12
15
 Ахмат 14 1 6 7 12-27 9
16
 Оренбург 14 1 5 8 15-28 8
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Локомотив – Факел
 - : -
9.11 16:30
Динамо Мх – Оренбург
 - : -
9.11 19:00
Ростов – Химки
 - : -
9.11 19:30
Динамо – Пари НН
 - : -
10.11 13:00
Кр. Советов – ЦСКА
 - : -
10.11 15:15
Спартак – Акрон
 - : -
10.11 17:30
Ахмат – Зенит
 - : -
10.11 19:45
Рубин – Краснодар
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П
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Зенит

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Зенит

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Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

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 5 1 0
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