Глебов и Норман показали лучшие упражнения дома
12:42
«Ростов» опубликовал видео тренировок полузащитников Данила Глебова и Матиаса Нормана.
— Физические нагрузки важны, даже если вы находитесь дома, — говорится в сообщении. — Каждый день — новый ролик, где наши футболисты будут показывать, как правильно и с пользой для себя выполнять разные упражнения!
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