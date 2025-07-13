Семак: «Жерсон — очень качественный футболист, который разнообразит игру «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак считает, что новичок команды Жерсон разнообразит игру сине-бело-голубых в центре поля.

«Зенит» объявил о подписании 28-летнего футболиста 13 июля. Контракт с полузащитником рассчитан до конца сезона-2029/30.

«Пока еще он не провел ни одной тренировки вместе с командой, и его состояние будем оценивать в ближайшей игре. Завтра у него будет тестирование, чтобы понять, в каком состоянии он на сегодняшний день, и уже исходя из его состояния будем планировать его подготовку к началу чемпионата. А дальше все будет зависеть от его индивидуальных и физиологических особенностей. Касаемо игровых качеств, конечно, это очень хороший и качественный футболист, который, поможет нам и разнообразит нашу игру и в центре поля, и в целом будет играть важную роль», — приводит пресс-служба питерского клуба слова Семака.

Жерсон с 2023 года выступал за «Фламенго». Он также играл за бразильский клуб с 2019 по 2021 год. За это время полузащитник провел 253 матча во всех турнирах, забил 19 мячей и отдал 34 результативные передачи. 4 июля «Фламенго» объявил об уходе игрока.