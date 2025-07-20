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20 июля 2025, 21:30

Семак заявил, что ему понравилась игра Жерсона в матче с «Ростовом»

Алина Савинова

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что новичок команды Жерсон произвел на него приятное впечатление в матче 1-го тура РПЛ против «Ростова».

Игра команд прошла в воскресенье, 20 июля, в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 2:1 в пользу сине-бело-голубых. Жерсон дебютировал за «Зенит», выйдя на замену после перерыва.

«Что касается Жерсона, думаю, очень качественный игрок, умеет работать с мячом, работать под давлением, что важно. Как раз выбор в центре поля до его прихода был небольшим, а сейчас у нас есть определенная вариативность. Не только Дуглас в центре, но и Жерсон, который может сыграть в этой позиции. В этом отношении, конечно, для нас это плюс. Его игра мне понравилась. Думаю, что, конечно, нужно добавлять и понимать какие-то требования, взаимодействия с партнерами, дорабатывать. В целом, приятное впечатление он оставил по игре», — приводит пресс-служба питерского клуба слова Семака.

«Зенит» объявил о переходе 28-летнего бразильца 13 июля. Контракт Жерсона с питерцами рассчитан до конца сезона-2029/30. Ранее полузащитник выступал за «Фламенго». В сезоне-2024/25 полузащитник провел 28 матчей во всех турнирах, отметившись 2 голами и 4 результативными передачами.

Источник: Официальный сайт «Зенита»
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Жерсон
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1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Ахмат 3 0 2 1 2-3 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
14
 Крылья Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Факел 3 0 1 2 3-5 1
16
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
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14.08 17:00 Оренбург – Локомотив - : -
15.08 14:00 Родина – Акрон - : -
15.08 16:15 ЦСКА – Факел - : -
15.08 18:30 Ростов – Рубин - : -
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат - : -
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
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16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
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