Семак заявил, что ему понравилась игра Жерсона в матче с «Ростовом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что новичок команды Жерсон произвел на него приятное впечатление в матче 1-го тура РПЛ против «Ростова».

Игра команд прошла в воскресенье, 20 июля, в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 2:1 в пользу сине-бело-голубых. Жерсон дебютировал за «Зенит», выйдя на замену после перерыва.

«Что касается Жерсона, думаю, очень качественный игрок, умеет работать с мячом, работать под давлением, что важно. Как раз выбор в центре поля до его прихода был небольшим, а сейчас у нас есть определенная вариативность. Не только Дуглас в центре, но и Жерсон, который может сыграть в этой позиции. В этом отношении, конечно, для нас это плюс. Его игра мне понравилась. Думаю, что, конечно, нужно добавлять и понимать какие-то требования, взаимодействия с партнерами, дорабатывать. В целом, приятное впечатление он оставил по игре», — приводит пресс-служба питерского клуба слова Семака.

«Зенит» объявил о переходе 28-летнего бразильца 13 июля. Контракт Жерсона с питерцами рассчитан до конца сезона-2029/30. Ранее полузащитник выступал за «Фламенго». В сезоне-2024/25 полузащитник провел 28 матчей во всех турнирах, отметившись 2 голами и 4 результативными передачами.