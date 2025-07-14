Семак: «Информация об аренде Соболева в «Оренбург» абсолютно не соответствует действительности»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил, связано ли отсутствие форварда Александра Соболева в товарищеском матче против «Войводины» (7:1) в рамках Winline Суперсерии с появившейся ранее информацией о возможной аренде футболиста в «Оренбург».

«Насчет Александра уже говорил, что у него было небольшое повреждение, так же как и у Нуралы Алипа. Поэтому и предыдущий матч они не играли. Сейчас тренируются, готовятся. По поводу информации про аренду, я первый раз слышу, что его куда-то кто-то отдает. Не знаю, откуда эта информация взялась. Она абсолютно не соответствует действительности», — приводит пресс-служба питерского клуба слова Семака.

Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» летом 2024 года. 28-летний нападающий провел за сине-бело-голубых 31 матч во всех турнирах, отметившись 7 голами и 3 результативными передачами. Его контракт с клубом из Санкт-Петербурга рассчитан до июня 2027-го.