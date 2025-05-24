Семак — о том, как «Зениту» вернуть гегемонию в РПЛ: «Думаю, руководство знает»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о том, как сине-бело-голубые могут вернуть гегемонию в РПЛ.

— Думаю, руководство знает. У нас есть и трансферный комитет, и трансферные цели и задачи, которые, к сожалению, не получается решить, как требует ситуация. Но это спорт, не всегда все получается делать так, как хочется. В любой ситуации нужно стараться играть на максимуме своих возможностей, что в принципе команда и делает. Но побеждать не всегда получается.

По итогам сезона-2024/25 «Зенит» с 66 очками занял второе место в чемпионате России, уступив один балл «Краснодару». До этого сине-бело-голубые выигрывали РПЛ шесть сезонов подряд.