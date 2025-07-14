Семак — о замене «Торпедо» на «Оренбург» в РПЛ: «Для «Зенита» ничего не изменилось»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, как относится к замене «Торпедо» на «Оренбург» в числе участников РПЛ сезона-2025/26.
10 июля РФС исключил «Торпедо» из чемпионата России-2025/26 за попытку организации договорных матчей, а 11 июля в состав РПЛ был включен «Оренбург». В сезоне-2024/25 оренбуржцы заняли 15-е место в премьер-лиге и должны были вылететь напрямую в ФНЛ.
«Здесь я не совсем компетентен, не могу сказать. Я не видел регламент, не знаю его как юрист, какую команду оставлять или не оставлять. С одной стороны, приоритет нужно, конечно, делать для команд, которые уже были в премьер-лиге. С другой стороны, нам хотелось бы, чтобы это было своевременно. Но эти проблемы навалились как снежный ком и, думаю, что в таком экстремальном количестве времени сложно было принимать решение», — приводит пресс-служба питерского клуба слова Семака.
При этом тренер считает правильным решение оставить в РПЛ 16 команд. Также он заявил, что для «Зенита» нет больших изменений в подготовке из-за случившихся замен.
«Ничего не изменилось. Будем играть с теми командами, которые будут играть против нас, которые начнут этот турнир», — добавил он.
Ранее «Пари НН», который занял 13-е место в РПЛ в сезоне-2024/25 и уступил «Сочи» в стыковых матчах, заменил «Химки» в чемпионате России-2025/26, поскольку подмосковный клуб не получил лицензию на выступление в турнире на следующий сезон.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
|
4
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|
5
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
7
|Балтика
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Ростов
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Кр. Советов
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
12
|Локомотив
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
13
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Акрон
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|- : -
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|- : -
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|
|
Педро
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0