Семак — о замене «Торпедо» на «Оренбург» в РПЛ: «Для «Зенита» ничего не изменилось»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, как относится к замене «Торпедо» на «Оренбург» в числе участников РПЛ сезона-2025/26.

10 июля РФС исключил «Торпедо» из чемпионата России-2025/26 за попытку организации договорных матчей, а 11 июля в состав РПЛ был включен «Оренбург». В сезоне-2024/25 оренбуржцы заняли 15-е место в премьер-лиге и должны были вылететь напрямую в ФНЛ.

«Здесь я не совсем компетентен, не могу сказать. Я не видел регламент, не знаю его как юрист, какую команду оставлять или не оставлять. С одной стороны, приоритет нужно, конечно, делать для команд, которые уже были в премьер-лиге. С другой стороны, нам хотелось бы, чтобы это было своевременно. Но эти проблемы навалились как снежный ком и, думаю, что в таком экстремальном количестве времени сложно было принимать решение», — приводит пресс-служба питерского клуба слова Семака.

При этом тренер считает правильным решение оставить в РПЛ 16 команд. Также он заявил, что для «Зенита» нет больших изменений в подготовке из-за случившихся замен.

«Ничего не изменилось. Будем играть с теми командами, которые будут играть против нас, которые начнут этот турнир», — добавил он.

Ранее «Пари НН», который занял 13-е место в РПЛ в сезоне-2024/25 и уступил «Сочи» в стыковых матчах, заменил «Химки» в чемпионате России-2025/26, поскольку подмосковный клуб не получил лицензию на выступление в турнире на следующий сезон.