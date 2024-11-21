Семак: «Первое чемпионство «Зенита» — это самая серьезная дата в истории клуба»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о первом чемпионстве сине-бело-голубых.

— Сергей Богданович, сегодня отмечается юбилей — ровно 40 лет назад «Зенит» впервые завоевал чемпионские золотые медали. Как вам кажется, что это событие значит для нашего города и для команды в целом?

— Это, я думаю, самая серьезная дата в истории «Зенита», в истории петербургского и ленинградского футбола, — цитирует тренера пресс-служба клуба. — Конечно, это дата, которая дала отсечку успехам команды. Очень значимое достижение, безусловно. Первый раз — это незабываемо, это невозможно повторить. Сегодня мы поздравляем и болельщиков, и игроков той команды, и тренерский штаб, тех, кто смог выиграть первый в истории клуба чемпионат страны.

В 1984 году «Зенит» набрал 47 очков и стал чемпионом СССР, обойдя в турнирной таблице «Спартак» (45) и «Днепр» (42).