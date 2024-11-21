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Сегодня, 14:28

Семак: «Первое чемпионство «Зенита» — это самая серьезная дата в истории клуба»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о первом чемпионстве сине-бело-голубых.

— Сергей Богданович, сегодня отмечается юбилей — ровно 40 лет назад «Зенит» впервые завоевал чемпионские золотые медали. Как вам кажется, что это событие значит для нашего города и для команды в целом?

— Это, я думаю, самая серьезная дата в истории «Зенита», в истории петербургского и ленинградского футбола, — цитирует тренера пресс-служба клуба. — Конечно, это дата, которая дала отсечку успехам команды. Очень значимое достижение, безусловно. Первый раз — это незабываемо, это невозможно повторить. Сегодня мы поздравляем и болельщиков, и игроков той команды, и тренерский штаб, тех, кто смог выиграть первый в истории клуба чемпионат страны.

В 1984 году «Зенит» набрал 47 очков и стал чемпионом СССР, обойдя в турнирной таблице «Спартак» (45) и «Днепр» (42).

Сергей Семак
ФК Зенит
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 11 4 0 32-7 37
2
 Зенит 15 11 3 1 33-7 36
3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 15 5 4 6 17-22 19
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 15 4 4 7 19-30 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 15 1 6 8 13-29 9
16
 Оренбург 15 1 5 9 16-30 8
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Оренбург – Зенит
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23.11 16:30
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Спартак – Локомотив
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