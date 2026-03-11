Семак: «Мы приучили болельщиков к тому, что каждый год боремся за первое место в чемпионате России»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о подготовке к предстоящему матчу 21-го тура РПЛ со «Спартаком».

«По вопросу подготовки к «Спартаку»: нас ожидает важный для нас матч. Мы приучили болельщиков к тому, что каждый год боремся за первое место в чемпионате России, и турнирная таблица очень плотная. Каждая потеря очков лидером отражается на расстановке сил в турнирной таблице. По пенальтистам: мы посмотрим, проанализируем. До этого Андрей Мостовой забил очень много, по-моему, 12 подряд, промахнувшись только в Кубке — в турнире, который мы не считаем. То же самое и Мантуан. Всегда уверенно реализовывал, но это футбол: каждый игрок независимо от своего уровня может не забить. Есть, конечно, исключительные случаи, когда за всю карьеру игрок забивает все свои 11-метровые, но, как правило, такого не бывает. Что делать, будем работать. Мы проанализируем, посмотрим. У нас достаточное количество игроков, которые могут пробить пенальти. Посмотрим, если будет пенальти, кто будет следующим», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

«Зенит» сыграет со «Спартаком» на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге в субботу, 21 марта. Начало — в 16.00 по московскому времени.

«Зенит» с 42 очками занимает второе место в РПЛ. В 20-м туре команда Семака проиграла «Оренбургу» (1:2).

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