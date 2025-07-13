Тренер «Войводины» Таньга: «Мы были зажатыми и получили свое наказание от «Зенита»

Главный тренер «Войводины» Мирослав Таньга объяснил разгромное поражения команды от «Зенита» в товарищеском матче в рамках Winline Суперсерии.

Игра прошла в воскресенье, 13 июля, в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 7:1 в пользу сине-бело-голубых.

«Для нас сегодня был плохой день. Мы получили четыре мяча в свои ворота после розыгрыша, и сложилось ощущение, что команда отсутствовала на поле. Конечно, после такого было очень сложно собраться. С самого начала было понятно, что уровень «Зенита» выше, на его стороне качество и класс, но тем не менее. «Зенит» играл легко, расслабленно, а мы были зажатыми, поэтому результат такой, какой есть. Получили свое наказание, может быть, не очень заслуженное», — сказал Таньга в видео, опубликованном на YouTube-канале «Зенита».

Тренер также отметил, что в матче с «Зенитом» зрители увидели не настоящую «Войводину».

В сезоне-2024/25 «Войводина» заработала 53 очка и заняла шестую строчку в чемпионате Сербии.