Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

13 июля, 23:52

Тренер «Войводины» Таньга: «Мы были зажатыми и получили свое наказание от «Зенита»

Алина Савинова

Главный тренер «Войводины» Мирослав Таньга объяснил разгромное поражения команды от «Зенита» в товарищеском матче в рамках Winline Суперсерии.

Игра прошла в воскресенье, 13 июля, в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 7:1 в пользу сине-бело-голубых.

«Для нас сегодня был плохой день. Мы получили четыре мяча в свои ворота после розыгрыша, и сложилось ощущение, что команда отсутствовала на поле. Конечно, после такого было очень сложно собраться. С самого начала было понятно, что уровень «Зенита» выше, на его стороне качество и класс, но тем не менее. «Зенит» играл легко, расслабленно, а мы были зажатыми, поэтому результат такой, какой есть. Получили свое наказание, может быть, не очень заслуженное», — сказал Таньга в видео, опубликованном на YouTube-канале «Зенита».

Тренер также отметил, что в матче с «Зенитом» зрители увидели не настоящую «Войводину».

В сезоне-2024/25 «Войводина» заработала 53 очка и заняла шестую строчку в чемпионате Сербии.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
ФК Войводина
ФК Зенит
Читайте также
Венгрия отказалась блокировать 19-й пакет санкций против России
«Металлург» обыграл «Нефтехимик» в матче КХЛ, команды забросили 15 шайб на двоих
В Гане похитили и убили 18-летнего вратаря Шейха Туре
Президент «Ленкома» рассказал о состоянии Збруева в больнице
«ПСЖ» готов продать Сафонова. Что происходит с карьерой главного вратаря России
В Белом доме рассказали о сотрудничестве США и Австралии
Популярное видео
«Черноморец» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Шинник»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Шинник»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ротор»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ротор»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Урал»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Урал»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Уфа»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Уфа»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 12-го тура 19 октября
РПЛ: видео всех голов 12-го тура 19 октября
«КАМАЗ» — «Родина»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Родина»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Арсенал»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Арсенал»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 12-го тура 18 октября
РПЛ: видео всех голов 12-го тура 18 октября
«СКА-Хабаровск» — «Сокол»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Сокол»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Большое интервью Черчесова — об «Ахмате», «Спартаке», «Динамо», совмещении и лимите
Большое интервью Черчесова — об «Ахмате», «Спартаке», «Динамо», совмещении и лимите
«Ротор» — «Черноморец»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Черноморец»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Чайка»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Чайка»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Факел»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Факел»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Енисей»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Енисей»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «КАМАЗ»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «КАМАЗ»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Торпедо»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Торпедо»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Уфа»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Уфа»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Спартак»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Спартак»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Пари НН»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Пари НН»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Локомотив»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Локомотив»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ: обратный отсчет до старта чемпионата
«Зенит» сохранил лидеров, масштабная селекция ЦСКА, «Спартак» нашел защитников. Таблица трансферов РПЛ
Универсал, спасший команду Халка от вылета и мечтающий об АПЛ и сборной. «Динамо» приглашает Рубенса
«Пари НН» арендовал Олусегуна у «Краснодара»
Футболист сборной США Милевич пока не готов к переезду в Россию
Играл с Мартинсом, забивал «Зениту» и стал звездой лиги 1 в 28 лет. «Краснодар» взял бойца и дирижера
Агент Чернова заявил о возможном уходе защитника из «Спартака»: «Прорабатываем варианты перехода в другой клуб»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Тренер «Зенита» Семак — о победе над «Войводиной»: «Главное, что мы обошлись без травм»

Семак: «Жерсон — очень качественный футболист, который разнообразит игру «Зенита»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Локомотив 12 7 5 0 29-16 26
2
 Краснодар 12 8 2 2 24-7 26
3
 ЦСКА 12 7 3 2 22-13 24
4
 Зенит 12 6 5 1 24-10 23
5
 Балтика 12 6 5 1 18-6 23
6
 Спартак 12 5 4 3 20-18 19
7
 Рубин 12 5 3 4 15-18 18
8
 Динамо 12 4 4 4 20-19 16
9
 Ахмат 12 4 4 4 16-15 16
10
 Ростов 12 3 5 4 10-13 14
11
 Кр. Советов 12 3 4 5 17-22 13
12
 Акрон 12 2 5 5 14-18 11
13
 Динамо Мх 12 2 4 6 5-15 10
14
 Оренбург 12 1 5 6 14-23 8
15
 Пари НН 12 2 0 10 9-23 6
16
 Сочи 12 1 2 9 7-28 5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
25.10 14:00 Спартак – Оренбург - : -
25.10 16:30 Ростов – Динамо Мх - : -
25.10 19:00 ЦСКА – Кр. Советов - : -
26.10 13:00 Акрон – Локомотив - : -
26.10 15:15 Пари НН – Балтика - : -
26.10 17:30 Зенит – Динамо - : -
26.10 19:45 Краснодар – Рубин - : -
27.10 19:30 Ахмат – Сочи - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 8
Дмитрий Воробьев
Дмитрий Воробьев

Локомотив

 7
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Зелимхан Бакаев
Зелимхан Бакаев

Локомотив

 4
Николай Рассказов
Николай Рассказов

Крылья Советов

 4
И К Ж
Диего Коста
Диего Коста

Краснодар

 11 1 3
Александр Джику
Александр Джику

Спартак

 5 1 2
Мамаду Майга
Мамаду Майга

Пари Нижний Новгород

 9 1 2
Вся статистика

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости