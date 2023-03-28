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Сегодня, 19:10

Гончаренко: «Ни о каких победных сериях «Урала» мы не думаем»

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Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко рассказал о подготовке команды к матчу с «Зенитом».

«Главная цель сборов — отшлифовать командное взаимодействие: атака, защита, стандартные положения, переходы. Здорово, что мы можем делать это в хороших условиях на хороших полях. С понедельника мы начали детальную подготовку к игре с лидером чемпионата. Мы понимаем, как против «Зенита» играть, и они знают, как играть против нас: не далее, как в феврале здесь же, в Дубае мы провели два спарринга друг против друга.

Весь вопрос в том, что мы должны использовать свои шансы и максимально нейтрализовать сильные стороны «Зенита». Поражение от «Динамо» забыто, и я еще раз хочу подчеркнуть, что ни о каких победных сериях мы не думаем. Наша цель — каждый отдельный эпизод каждого конкретного матча», — приводит слова Гончаренко пресс-служба екатеринбуржцев.

Матч «Зенит» — «Урал» состоится 1 апреля в рамках 21-го тура РПЛ в Санкт-Петербурге. «Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 48 очков за 20 туров. «Урал» с 25 очками располагается на 10-й строчке.

Источник: https://t.me/fc_uralEkb/7988
РПЛ
ФК Зенит
ФК Урал
Виктор Гончаренко
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 4 11 23-37 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 2 4 14 12-33 10
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28 тур
29 тур
30 тур
1.04 14:00
Динамо – Сочи
 - : -
1.04 14:00
Пари НН – Локомотив
 - : -
1.04 16:30
Спартак – Ахмат
 - : -
1.04 19:00
Зенит – Урал
 - : -
2.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
2.04 14:00
Химки – Краснодар
 - : -
2.04 16:30
Факел – ЦСКА
 - : -
2.04 19:00
Ростов – Торпедо
 - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 10 1 1
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 18 1 4
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