Гончаренко: «Ни о каких победных сериях «Урала» мы не думаем»

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко рассказал о подготовке команды к матчу с «Зенитом».

«Главная цель сборов — отшлифовать командное взаимодействие: атака, защита, стандартные положения, переходы. Здорово, что мы можем делать это в хороших условиях на хороших полях. С понедельника мы начали детальную подготовку к игре с лидером чемпионата. Мы понимаем, как против «Зенита» играть, и они знают, как играть против нас: не далее, как в феврале здесь же, в Дубае мы провели два спарринга друг против друга.

Весь вопрос в том, что мы должны использовать свои шансы и максимально нейтрализовать сильные стороны «Зенита». Поражение от «Динамо» забыто, и я еще раз хочу подчеркнуть, что ни о каких победных сериях мы не думаем. Наша цель — каждый отдельный эпизод каждого конкретного матча», — приводит слова Гончаренко пресс-служба екатеринбуржцев.

Матч «Зенит» — «Урал» состоится 1 апреля в рамках 21-го тура РПЛ в Санкт-Петербурге. «Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 48 очков за 20 туров. «Урал» с 25 очками располагается на 10-й строчке.