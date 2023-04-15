Клотет: «Спартак» доминирует в штрафной. Мы старались не давать им много бить»

Главный тренер «Торпедо» Жозеп Клотет рассказал, за счет чего команда хотела побеждать «Спартак» (1:2) в 23-м туре РПЛ.

— «Спартак» был фаворитом. За счет чего вы собирались побеждать?

— Одной из важных вещей было избежать высокого прессинга, в котором «Спартак» хорош. И самим использовать свободные зоны, которые бы открывались у соперника. «Спартак» доминирует в штрафной — в этом их преимущество. Мы старались не давать им много бить из штрафной. Но «Спартак» и рискует, и мы хотели много контратаковать. Цель была еще больше контратаковать, нежели мы делали.

— Почему Кухарчук не вышел в стартовом составе?

— Так же как и Эркинов он остался на лавке, потому что хотели сделать ставку на большее количество людей, которые бегут в контратаку.